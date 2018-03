Marta Sánchez desmiente a Jordi Évole: "Nunca en mi vida he tributado fuera de España" La cantante visitó el plató de 'El hormiguero' donde se habló del famoso himno con letra IDEAL Jueves, 15 marzo 2018, 10:36

La cantante Marta Sánchez ha acudido a una entrevista de Pablo Motos y ha aprovechado para llamar "metepatas" a Jordi Évole porque ella nunca ha tributado fuera de España.

La cantante se puso hace unas semanas en el centro del huracán mediático al cantar, en el concierto en el que celebraba sus 30 años de carrera, el himno de España con una letra propia. Muchas fueron las críticas que recibió tanto buenas como malas.

Entre estas críticas estuvo la de Jordi Évole en el propio 'El hormiguero', como se encargó Pablo Motos de recordar a la cantante: "Jordi Évole hizo un comentario desafortunado diciendo que tú hacías el himno de España y luego pagabas los impuestos en Miami".

"Jordi, querido, yo que te admiro mucho como periodista, he de decirte que mis flores favoritas son las peonias rosas para que te marques el detallazo de mandarme un buen ramo por metepatas", contestaba entre risas Marta Sánchez.

Aclaraba que ella siempre ha pagado sus impuestos en España: "Porque tributo en España desde que empecé con 19 años a cantar. Nunca jamás en mi vida he tributado en otro sitio que no sea en mi país. Es más, no solamente tributo aquí si no que todo lo que gano fuera me lo traigo aquí y lo tributo aquí, ¿vale?".