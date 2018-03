El 'zasca' de Laura Escanes sobre los rumores de su embarazo La influencer colgó una fotografía en Instagram en la que se le veía la tripita IDEAL.ES Viernes, 23 marzo 2018, 17:26

Una vez más Laura Escanes ha tenido que hablar para acallar rumores y dar explicaciones de su vida. Hace un par de días la influencer subía a su perfil de Instagram una fotografía en la que se le veía el escote y su tripa, una imagen algo confusa para la mayoría de sus seguidores que dieron por hecho que Escanes estaba embarazada.

El texto parece, según sus fans, que tampoco ayudó demasiado a no alimentar esos rumores. "Me quiero con el pelo corto, con el pelo largo, con curvas, sin ellas. Me quiero desnuda y me quiero vestida. Sin miedo. Me quiero con estrías, me quiero llorando. Me quiero cuando río. Me quiero viviendo", escribía Laura junto a la imagen.

Pocos minutos después de esta publicación, la mayoría de sus seguidores daban por hecho el embarazo de Laura Escanes en los comentarios de la misma. La influencer ha querido responder para que, una vez más, no se vuelvan a crear confusiones. Y lo ha hecho con la misma imagen y cuatro puntos aclaratorios:

>>"No estoy embarazada, no sé donde hay una tripa de embarazada".

>>"El ombligo está debajo del pantalón".

>>"La cámara es la Sony A7R III".

>>"El objetivo es un 35mm 1.4".