El 'zasca' de Ana Rosa Quintana a «los insultos machistas» que recibió de TV3 La presentadora de Telecinco denunció los "insultos machistas" que había recibido tras su exclusiva de Puigdemont IDEAL.ES Domingo, 4 febrero 2018, 11:31

El pasado miércoles 31 de enero, 'El programa de Ana Rosa' abría su jornada con una exclusiva : la filtración de unos mensajes que presuntamente habría enviado Carles Puigdemont, actualmente exiliado en Bruselas, a Toni Comín. En la conversación quedaba evidenciada la intención de Puigdemont de tirar la toalla y su sensación de "haber sido traicionado por los suyos". Tan pronto como Ana Rosa dio esta exclusiva, la conversación llegó a todos los medios. Sin embargo, parece que a un sector de TV3 no ha gustado la noticia.

El mismo miércoles, el programa catalán 'Tarda oberta' mostró cierta suspicacia en la exclusiva de 'El programa de Ana Rosa'. "Esto no me cuadra, Puigdemont es un político prudente, no me cuadra que se le escapara esto", confesó Germà Capdevila. En el programa Catalunya Migdia de Catalunya Radio, Empar Moliner se rió del acento de Quintana mientras se escuchaba la exclusiva: "Que bien vocaliza...".

Sin lugar a dudas, el más duro de todos fue Toni Soler. El presentador de 'Està passant' utilizó un tono más duro para referirse a Ana Rosa Quintana, dejando a un lado lo profesional para atacarla en lo personal . "Ana Rosa Quintana es una cara que el periodismo no olvidará nunca, sobretodo porque tardará un millón de años en descomponerse. El bótox no es biodegradable", afirmó Soler. "En eso consiste el periodismo niños y niñas, en cotillear el móvil de los demás", recriminó el catalán.

Después de recibir estas duras críticas por parte de varios periodistas, Ana Rosa Quintana no dudó en contestar a través de su programa. "Tengo que decir que la inmensa mayoría de compañeros han sido generosos, nos han felicitado, nos han llamado, nos han citado. Yo creo que ha sido estupendo, y luego hay dos o tres casos aislados", comenzó la periodista. "Luego están también los que nos son periodistas, sino que son activistas, que ya han entrado no en la crítica, sino en los insultos machistas. Porque no te insultan por tu trabajo, sino por ser mujer", condenó Ana Rosa.