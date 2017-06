«Volveré a ser 'el de la ceja'» Carlos Sobera regresa al género que le hizo famoso con 'The Wall', el concurso que Telecinco estrena esta noche y que se grabó en París. El ganador se puede llevar un millón de euros. «Jamás había llorado en un plató» Viernes, 23 junio 2017, 11:53

Después de ejercer de metre en el restaurante de citas a ciegas de 'First Dates' (Cuatro), en el que continúa todavía, Carlos Sobera (Barakaldo, Bizkaia, 56 años) regresa a su hábitat natural: el concurso de televisión. A partir de esta noche (22.00 horas) volverá a levantar la ceja y a repartir dinero entre las parejas concursantes de 'The Wall', el nuevo programa que estrena Telecinco y que ha sido grabado en París debido a que en nuestro país no existían platós con los requisitos adecuados para albergarlo.

«El público francés me tomaba por loco porque no paraba de moverme y gesticular»

Esta vez el protagonista del juego es un muro de 12 metros de altura por el que descienden una serie de bolas que, a modo de pinball, se encuentran con diversos obstáculos hasta caer en una de las casillas con un determinado premio asignado. El azar influirá más que el conocimiento y por eso, como reconoce el presentador, «tiene una mecánica muy perversa, se puede jugar bien pero una última bola puede restar todo el dinero que se había conseguido». El premio máximo al que se aspira es un millón de euros. El concurso, que se ha emitido con éxito en Francia y Estados Unidos y fue creado por el jugador de la NBA Lebron James, tiene su momento de clímax cuando se separa a la pareja participante y ambos tienen que tomar decisiones por su cuenta sin saber lo que hará la otra persona. Ninguno de los dos conocerá lo que ha decidido hacer el otro hasta el final. «Fíjate como es el concurso que jamás en mi vida había llorado en un plató, y eso que me considero muy empático, pero aquí me ha costado mucho reprimir las lágrimas. Tiene una mecánica tan emocionante que ni siquiera se podía crear esa tensión en 'Quién quiere ser millonario'», explicó Sobera ayer a este periódico.

No es la primera vez que dicen eso de un nuevo concurso…

Mira que yo he hecho concursos, pero este tiene una vuelta de tuerca emocional, separar a dos personas que tienen un proyecto en común hace que ambas se sientan muy frágiles, y los problemas se multiplican por cien respecto a un concurso normal. Aquí la mecánica no domina al juego, todo consiste en tomar decisiones y saber renunciar a tiempo.

Superar la barrera idiomática

Para él ha supuesto el regreso al género que le hizo famoso, aunque en esta ocasión ha sido algo distinto ya que lo ha hecho delante del público francés que llenaba el escenario, debido a que era más cómodo para la producción que llevar espectadores desde España. «La barrera idiomática no ha sido tanta por el lenguaje corporal, eso sí, me tomaban por un loco porque el presentador francés del programa suele ser más comedido que yo, que no paraba de moverme y gesticular. Yo busco más el 'show', lo flipaban», reconoce.

Si ya le pedían citas, ahora le van a pedir millones por la calle.

Amor puedo repartir, dinero no (risas). Es curioso, yo me he pasado media vida con la gente pidiéndome que levantara la ceja y volveré a ser 'el de la ceja', pero ahora sobre todo lo que me piden son citas. Está bien, me gusta porque me crea un rollo empático con la gente.

De momento, la cadena tiene 12 programas grabados que se emitirán semanalmente a lo largo de todo el verano. Si 'The Wall' triunfa no descartan volar de nuevo a París con todo el equipo y darle continuidad al formato.