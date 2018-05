«¿Te has visto?»: la «alarmante» última imagen de Paula Echevarría que preocupa a sus fans La noche del pasado viernes la actriz publicó una foto que parece estar hecha a altas horas IDEAL GENTE Sábado, 19 mayo 2018, 10:56

Paula Echevarría no pasa desapercibida en los medios y sus seguidores no paran de comentar en sus publicaciones de Instagram. Hace unos días no gustó nada el look en el que Paula llevaba una sudadera de las sección Kids, por lo que muchos seguidores piensan que Paula ha bajado el nivel.

Mientras que Paula Echevarría parece vivir un feliz noviazgo con Miguel Torres y Bustamante tiene nueva pareja, las críticas a la expareja no tienen fin.

La noche del pasado viernes la actriz publicó una foto que parece estar hecha a altas horas. En ella la actriz aparece con cara de cansada, parece ser que acababa de terminar un rodaje.

«Y con esto y un bizcocho... #AhoraSiLlegoElFinde!!! #ExteriorNoche#Viernes #LosNuestros2 #VayaCareto#NiQueVinieraDeLaGuerra», escribió Paula en la publicación.

Sus seguidores no han pasado por alto esta foto, muchos de ellos han escrito comentarios positivos y preocupados por la actriz: «Ni en la oscuridad consigues salir fea», «Tienes carita de agotada, descansa», «Estás cansada pero estás bonita».

Sin embargo, otros de los comentarios que se pueden leer son: «¿Cómo subes esa foto? ¿Te has visto?», «No vale arrepentirse y después borrarla».