El vídeo de Amaia Salamanca que ha provocado un terremoto por su cuerpo La actriz ha subido un vídeo a su perfil oficial de Instagram que he generado muchos comentarios IDEAL.ES Sábado, 9 junio 2018, 13:57

Amaia Salamanca vuelve a estar en boca de todos. Si hace unos días la vimos en Ibiza con unas amigas ahora se ha convertido en protagonista en las redes sociales después de que el último vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram haya desatado una fuerte polémica.

Amaia Salamanca, que sigue recibiendo críticas por su delgadez, ha colgado unas imágenes en las que aparece en bikini, promocionando la marca de la que es conocida embajadora. Pues bien, este vídeo ha generado un aluvión de comentarios.

El motivo no es otro que, precisamente, el cuerpo que luce la actriz. Por un lado, la gran mayoría, alaban el «tipazo» que conserva incluso después de haber sido madre. Por otra parte, los críticos con Amaia Salamanca sugieren que no es el cuerpo ideal, sino que está «en los huesos».

Así, frente a calificativos como «preciosa», «bellísima» o «cuerpazo» hemos visto reacciones como la siguiente: «Pues yo soy del equipo que no puedo ponerse ningún bikini ni bañador de esta tienda porque no hay tallas grandes, las que tenemos pecho y culo no podemos comprar ahí».