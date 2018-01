Los 3 vestidos 'no solo premamá' de Eva González en ‘MasterChef Junior’ que encantan a muchas mujeres 01:13 La sevillana lució tres modelos diferentes que la hicieron brillar durante el último episodio del concurso que se llevó la granadina Esther IDEAL GENTE Viernes, 12 enero 2018, 12:08

Tras su impecable aparición en la final de ‘MasterChef Junior’, Eva González vuelve a centrar la atención de los medios. Se encuentra en estado de buena esperanza aguardando la llegada del primer hijo que tendrá con Cayetano Rivera. Independientemente de ello ha vuelto a relucir por los modelos empleados que le permiten compaginar a la perfección su tripa con su estilo. Por ejemplo, para la final optó por un diseño de Jorge Vázquez, con quien le une una gran amistad.

Lo cierto es que la sevillana no ha tenido problema alguno en mostrar algunos looks que no todas las premamás se atreverían a lucir. Opciones ajustadas que incluso camuflaban su vientre. Y no rechaza los photocalls. Siempre sale a lucirse.

Eva González cerró el pasado año durante la Gala de Fin de Año de TVE y lo ha arrancado de la mejor manera, siendo gran protagonista. Se ha ganado el elogio de las redes sociales tras su aparición en la final del programa que ganó la granadina Esther en la quinta edición.

Su belleza conquistó a los espectadores. La presentadora portó un vestido con escote en la espalda y cinco baterías de luces LED, una forma idónea para brillar. Para entregar el trofeo la sevillana se decantó por un look adaptado a su figura, blanco, de manga francesa y maxi estampado de flores azules según recoge ‘Semana’. Además portó un tercer modelo algo más discreto: era de manga larga en tono ‘nude’ con detalles de flores en encaje. Así brilló Eva González con sus tres vestidos.