Uno de 'Los Vengadores' se parte los dos brazos en el rodaje

Jeremy Renner, el superhéroe de arco y flecha de 'Los Vengadores', tuvo un serio accidente en el rodaje de 'Avengers: Infinity War'. El actor se rompió ambos brazos, tal y como él mismo reveló una conferencia de prensa realizada en el Festival de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa.

"Es parte del trabajo", declaró Renner. "Soy una especie de solucionador de problemas, ¿sabés? El accidente tendrá alguna consecuencia, pero no me impedirá hacer las cosas que necesito hacer (...) Me curaré rápido. Estoy haciendo todo lo que puedo para sanar rápido", añadió.