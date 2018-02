Aitana y Ana War confiesan qué van a hacer después de 'Lo malo': ¿siguen juntas? Aitana y Ana Guerra se han convertido en centro de atención musical del país. :: alberto ferreras Las 'triunfitas' Aitana y Ana Guerra pegan el pelotazo con este título.«El dúo Aitana War siempre estará en nuestros corazones, pero en el futuro tendremos carreras en solitario» ÁLVARO SOTO Sábado, 24 febrero 2018, 11:08

Pocos daban un duro por el regreso de 'Operación Triunfo' a la televisión pública y, sin embargo, la edición de este año ha tenido un impacto entre la audiencia y entre el público en general sólo comparable a la 'OT' original, la de Rosa, Bisbal y Bustamante. Porque esta vez, igual que entonces, no solo a la ganadora (Amaia) y su compañero Alfred, que irá también a Eurovisión, se les vislumbra una larga carrera musical. De hecho, dos de sus compañeras, las carismáticas Aitana y Ana Guerra, que han lanzado una primera canción bajo el nombre de Aitana War, pueden tener tanto o más éxito.

'Lo malo' es el nombre del 'single' que promete convertirse en una de las canciones del año, que lo habría sido, sin duda, si hubiera resultado elegida para ir a Eurovisión, como deseaban muchos fans, que en las redes sociales se posicionaron a favor de este 'trap' frente a la balada 'Tu canción', de Amaia y Alfred. «Es cierto que en algún momento nos planteamos que pudiera ser el tema del festival, porque le encantaba a la gente y porque hasta ahora no se había presentado nada parecido, pero también pensamos que 'Tu canción' tiene todos los ingredientes para triunfar», explica Ana Guerra.

Su compañera y «hermana» (así la llama en las redes sociales) Aitana reflexiona antes de decir si 'Lo malo' es una composición feminista. «Creo que es una canción por la igualdad, para que cada uno haga lo que le dé la gana, sin depender de nadie. Puede ser que alguien se tome a mal que digamos que es un tema feminista, pero el mensaje está claro: cada uno puede hacer con su cuerpo y con su vida lo que quiera, y más en este siglo», señala la cantante catalana.

Ana War, nombre de guerra (nunca mejor dicho) de la artista canaria, todavía se frota los ojos para asimilar el giro que ha dado su vida desde aquel ya lejano 23 de octubre, cuando La 1 de TVE emitió la primera gala sin saber si esta edición de 'OT' funcionaría o sería un fracaso. «Todo esto ha sido tan rápido que no lo estamos viviendo con mucha conciencia. Bueno, realmente eres consciente cuando vas en el coche y escuchas en la radio que está sonando tu canción y piensas: 'Ahí va, 'Lo malo', esas somos nosotras'. Eso es un verdadero choque de realidad. Antes de 'OT' yo tenía una vida normal, con mi rutina. Si cuando cumplí 23 años me hubieran dicho que en mi 24 cumpleaños iba a ser 'trending topic', no me lo hubiera creído», subraya.

«Nos irá muy bien»

Pasar de ser dos jóvenes normales a convertirse en el centro de atención de todo un país requiere, sin duda, un proceso de adaptación a una presión hasta ahora desconocida. «Ya no manejamos nuestros horarios y vamos corriendo a todas partes -explica Aitana-, pero tenemos que decir que nos han tocado unos fans muy respetuosos, que lo entienden todo. En alguna ocasión les tenemos que decir que no nos podemos parar porque vamos a una entrevista y nos dicen que nos entienden, que no nos preocupemos».

«La presión te cae como un jarro de agua fría. Al salir de la Academia, todo es un 'shock'. Por suerte, la gente no nos conoce solo como artistas, sino que nos ha visto las 24 horas del día, y por eso te quieren y te cuidan. Yo creo que lo llevamos bien», agrega Ana Guerra.

Y dado el éxito de 'Lo malo', ¿Aitana War se convertirá en un dúo? «Siempre vamos a estar unidas por 'Operación Triunfo' y por 'Lo malo', pero, a partir de ahí, supongo que cada una llevará su carrera en solitario, y nos irá muy bien, asegura Aitana. «'Aitana War' siempre quedará en nuestros corazones, y lo que dure esto, pero Aitana y yo exploraremos vertientes totalmente diferentes -coincide Ana-. Tenemos dos carreras prometedoras y ojalá exitosas, y seguro que ella me invitará a sus conciertos para cantar y yo haré lo propio en los míos».