Últimas novedades sobre la enfermedad del hijo de Ana Obregón y Lequio: ¿qué le pasa? Álex ha cumplido ya el mes ingresado en Estados Unidos, mientras que la actriz sigue sin aparecer por redes sociales

Hace unos días contábamos la última hora sobre el estado de salud del hijo enfermo de Ana Obregón y Lequio. Desde que la actriz acompañara a Álex a New York, a un reputado centro médico, los rumores no han parado de sucederse, hasta el punto de que el propio afectado ha hablado un par de veces, eso sí, sin dar mucha información.

Ya se ha cumplido un mes desde su marcha a Estados Unidos y mientras tanto se mantienen las incógnitas. la expareja de su padre, Antonia Dell'Atte, pronunció unas palabras sobre el tema hace unas semanas. «No voy a contestar a nada más. De verdad que no sé nada. Te lo digo con total honestidad. Me abstengo de hacer comentarios, porque no hay derecho», añadió.

En sus últimas palabras, el joven de 25 años ha querido dar detalles pero ha dicho: «No voy a hablar más. Lo estamos llevando todo en silencio».

Cabe destacar que el joven está reciciendo apoyo por parte de su padres y de su pareja Francisca González. Mientras tanto, la propia Ana Obregón sigue sin dar señalas de vida en las redes sociales. En Instagram no aparece desde el 22 de marzo y por Twitter dese el 29 del mismo mes.