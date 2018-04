La última novedad de 'OT' que ha enamorado a sus fans El programa de TVE se ha reinventado en Internet IDEAL.ES Martes, 10 abril 2018, 22:32

¿Quién dijo que 'OT' había acabado? Desde luego no es algo que se pueda afirmar con facilidad teniendo en cuenta lo que ha dado de si el concurso tras más de dos meses desde su última gala. Aquella en la que Amaia se alzó como vencedora de esta última edición y que sirvió para confirmar que 'OT' no era un producto caduco. Por eso, no extraña que este martes haya vuelto a ser tendencia el concurso de TVE.

Porque se ha reinventado a través de internet. Mientras los concursantes continúan con su gira por toda España, el canal 24 horas de YouTube que tenía 'OT' ha regresado para alegría de sus fans. Lo ha hecho además con una propuesta que ha cautivado a la mayoría ya que supone de algún modo estar de nuevo conectados al universo de 'OT'.

A partir de ahora y mientras no llegue la nueva edición, en principio 'OT' tendrá su propia radio online gracias a YouTube. En ella sonarán canciones que los «triunfitos» hayan cantado en las galas y será un buen lugar para que no decaiga el fenómeno fan. Un fenómeno fan que de todos modos ha recibido de manera muy positiva esta novedad.