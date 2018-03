Twitter arde con el 'dardo' de Irene Montero a Ana Rosa Quinta por la huelga Encontronazo en directo entre la política de Podemos y la televisiva con motivo del 8-M IDEAL GENTE Viernes, 9 marzo 2018, 15:37

Los paros de Ana Rosa Quinta y Susanna Griso fueron de lo más comentado el pasado jueves con motivo de la huelga feminista. Un día después, ambas han sido protagonistas de nuevo tras su vuelta a plató.

Ana Rosa, al frente de las mañanas de Telecinco, ha dicho lo siguiente: "Salimos a la calle a pedir el fin de las desigualdades, el fin de la violencia machista, el fin de la brecha salarial y lo hicimos por nosotras, por todas las que no pudieron salir, por las que un día salieron por nosotras y por las que se quedaron por el camino. Hoy, 9M, empieza una nueva etapa de nuestra historia".

Ana Rosa también ha entrevistado a la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, que le lanzó el siguiente dardo: "Quiero aprovechar para reconocerte porque te vi dudosa con la huelga en la entrevista que le hiciste a Mariano Rajoy donde afirmabas que no harías huelga". La periodista intervino inmediatamente desmintiendo "No, no es verdad".