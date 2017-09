Un truco de magia en el programa de Javier Cárdenas incendia las redes sociales La adivinación se produjo en los cuerpos de tres chicas vestidas con un body blanco, mostrándose de espaldas IDEAL.ES Sábado, 16 septiembre 2017, 11:26

El programa Hora Punta de TVE suma una nueva polémica. En este caso el mago Jorge Blass hizo un truco de magia en el que empleó a tres jóvenes vestidas únicamente con un body.

Tras hacer un primer truco de magia a Gelete y Fonsi Nieto, hijo y sobrino de Ángel Nieto, el mago anunció: "Me gustaría hacer algo más grande para vosotros. Por eso he venido acompañado de tres bellezas, a las cuales vamos a recibir".

"Tenemos a Vanesa, a Patricia, y a Zulema", presentó Jorge Blass tras acercarse a las tres mujeres, que lucían un simple body que dejaba todas sus piernas descubiertas, y una camiseta ancha cubriendo el tronco.

El ilusionista explicó a continuación el truco que iba a realizar, aclarando que "no perdáis de vista a ellas porque van a ser muy importantes en lo que va a pasar". Blass hizo que Gelete y Fonsi eligieran la palabra "tiempo", la carta del 4 de corazones y el número 9, y anunció: "Ya os he dicho que ellas son importantes, porque su magia os va a sorprender. No las perdáis de vista".

Las tres mujeres comenzaron entonces a bailar, y en el momento en el que se flexionaron para quedarse en el suelo y quitarse la camiseta, el mago se situó detrás de ellas y recordó que sus dos invitados habían elegido la palabra "tiempo", el número "9" y la carta del "4 de corazones".

Las tres se dieron la vuelta, quedándose de espaldas para mostrar que pintado en su espalda había precisamente esos tres términos.

El truco resultó exitoso, e incluso el mago lo celebró a través de su Twitter. Pero la exhibición que se hizo de las tres bailarinas para realizarlo resultó polémica y generó críticas en las redes sociales, como de la crítica televisiva Mariola Cubells y el actor Secun de la Rosa.