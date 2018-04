La triste confesión de Tomás Guasch en 'Espejo Púbico' tras las pintadas independentistas en su casa El veterano periodista ha lamentado los hechos y lo sucedido después con sus propios amigos IDEAL GENTE Miércoles, 18 abril 2018, 10:51

El pasado martes Susana Guasch dio a conocer en Twitter la aparición de pintadas independentistas en la casa del su padre, el periodista Tomás Guasch: «Payaso de Tabarnia», escribieron a la entrada de su domicilio. «Es la casa de mis padres. Hoy. Los tolerantes, pacíficos y democráticos», dijo Susana en su cuenta de la red social.

Ya ayer el propio Tomás Guasch aseguró que hay «mucha gente ociosa» dedicándose a estos actos. Hoy, el veterano periodista, actualmente en la Cadena COPE, ha intervenido en directo en 'Espejo Público'.

Ante Susanna Griso, Guasch ha lamentado los hechos pero también lo que ha pasado después. «Lo que más me ha dolido es que haya amigos que no me han llamado», ha dicho, visiblemente decepcionado.