"¡Esa tripita!": la foto de Sara Carbonero que ha disparado los rumores de embarazo La toledana ha publicado una imagen en Instagram que ha despertado numerosos rumores IDEAL GENTE Jueves, 11 enero 2018, 09:41

No hay día que Sara Carbonero no provoque un aluvión de reacciones en las redes sociales. Habitualmente lo hace con las prendas que luce y que luego crean tendencia. No obstante, ahora el revuelo se ha originado por una de las últimas fotos que ha publicado en Instagram.

En ella se puede ver a la toledana luciendo un look de lo más elegante, como suele ser habitual en ella. Sin embargo, lo que ha despertado el interés de sus seguidores es un supuesto "embarazo" que deja ver su ligera "tripita". Juzguen ustedes mismos:

Los comentarios que han surgido a raíz de esta imagen van desde los que dan por seguro que espera su tercer hijo a los que no ven nada raro en ella:

martajariod: “No sé si es la foto, ¡pero sí parece que hay embarazo! ¡Si así fuera me alegraría! Estás preciosa!”

saracarbonerosexi: “¡¡¡Sara está embarazada!!!”

dolcevita84: “No sé dónde veis la tripa de verdad”

ale3jandrita: “Si decís que ella tiene barriga de embarazada, me veis a mí y llamáis al Samur porque estoy de parto”

albagarciacalle: “Madreeee como está la gente.....en una foto que casi no se te ve la cara y van y dicen que tienes cara de embarazada... no sé en qué verán diferente....pues para mi siguiente vida me pido tener tu cara de embarazada, tú tipazo de embarazada y tu pelazo de embarazada. Qué mona va esta chica siempre...”

jesalvmar: “¡¡¡¡Embarazadisima!!!!”

vanemar_: “Se le ve embarazadísima”

alim_nitram: “¿Nos estás enseñando la tripita?”

montseholguin: “¿Estás embarazada otra vez? En el vídeo que colgaste lo parece.. enhorabuena familia,porque hacéis unos niños guapísimos”

missblogguer: “A mi también me parece que estás embarazada....”

quehacerconlospekes: “Tienes cara de embarazada”

dinamonteiro65: “Me da que vas a ser Mamá”

leosc09: “He de decirlo... si una se aparta el abrigo es para enseñar tripa, si lo cierra es para disimular... qué interés por los posibles embarazos de las demás!!!”

paris_francestyle: “¡Haces carita de embarazada en el Stories! Por cierto, sería niña”

angela_gzl: “Puede ser que esté embarazada pero no será porque se le note, ¿no?, porque si te refieres a eso está planísima”

marchestal: “Embarazo a la vista”