El tremendo 'zasca' del presentador Iñaki López a una señora que veía "anormal" el 'Orgullo Gay' Lunes, 3 julio 2017

El fin de semana ha estado marcado en lo político y social por la celebración del 'Orgullo Gay' en Madrid, que se convirtió en la capital mundial de esta celebración durante unas horas. LaSexta quiso realizar un programa especial para cubrir el evento, en el que conectó en directo con varios ciudadanos a pie de calle para conocer sus opiniones.

Una de las personas entrevistadas, una ciudadana llamada Cristina, declaró lo siguiente ante el micrófono: "Una cosa es lo que sean o lo que hagan, pero no es para sentirse orgullosos de serlo y de pasearse por ahí, manifestándose y diciendo todas esas cosas. Los que somos normales no vamos por ahí manifestándonosP. ara ellos... Los demás normales no hacemos esas cosas".

Al retomar la conexión desde el plató, el presentador Iñaki López dedicó este tremendo 'zasca' a la señora, en respuesta a su comentario: "Opiniones las aceptamos todas, opiniones nos gustan todas, pero es verdad que Cristina faltó un poco al respeto. Hay que recordar que esta es precisamente una manifestación a favor del respeto para todos y entre todos. Vemos que todavía hay mucha labor de educación que hacer y mucha gente a la que hay que abrir todavía más la mente. Lo que sí vamos a hacer es respetar a Cristina mucho más de lo que ella ha respetado a los manifestantes Aprende, Cristina, disfrute de la fiesta. Ya verá cómo al acabar la noche cambia de idea... o se echa novia".