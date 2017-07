El tremendo ‘zasca’ de Joaquín Reyes a Javier Marías El cómico manchego no ha dudado en contestar a las últimas críticas que ha realizado el escritor IDEAL.ES Domingo, 2 julio 2017, 10:27

Javier Marías está de plena actualidad, pero no precisamente por sus obras literarias, y es que el escritor se encuentra en el ojo del huracán mediático a raíz de los polémicos editoriales que ha elaborado sobre diversos temas y personajes, desde Gloria Fuertes hasta Manuela Carmena, pasando por el diccionario de la R.A.E

Precisamente por ello las redes sociales han aplaudido la carta que ha expuesto Joaquín Reyes, conocido por su participación en ‘Muchachada Nui’ y ‘La hora chanante’, la cual se titula, “Javier Marías, ¿necesitas un abrazo?”.

La misiva empieza explicando que el escritor estaría pasando por un mal momento, "No estás bien, querido Javier Marías (no es una percepción solo mía, lo he hablado con más gente). Son muchas cosas las que te hacen sufrir: las calles cortadas los fines de semana —y que te impiden ir a almorzar—, la mujer que manda cortarlas, los populismos, los dueños de las mascotas y las propias mascotas —que las hay muy cabronas—, los libros digitales, las personas que valoran a las poetisas que no lo merecen… En fin… No deseo quitar hierro, son movidas muy tochas, eso está claro. Y quiero que sepas también que te entendemos, que cualquiera en tu posición estaría mil veces peor. Demasiado aguantas; eres un santo varón", indicaba.

Posteriormente el discurso entra de lleno en la crítica hacia Marías, "Puede que haya llegado el momento de descansar, no de tu labor como intelectual y escritor [...] sino como cascarrabias", expresaba el cómico, comparando poco después a Marías con un "orfebre del despotrique, un Grinch erudito".

Así y para acabar con esta terrible situación, Reyes declara estar "dispuesto a personarme en tu casa y ofrecerte un abrazo, uno largo, a fin de que descanses tu gran cabeza —en el sentido metafórico— en mi hombro. Yo te diría: “Ya está Javier, ya está. La gente te idolatra. Ningún escritor joven está pensando en sustituirte, porque eres insustituible, puedes estar tranquilo. Eres, como te decía, un autor admirado y querido. La gente compra tus libros, incluso los lee". "Si finalmente voy, ¿podríamos hacer merienda cena?", concluía la carta.