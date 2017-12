El tremendo palo de Leiva a Javier Cárdenas por manipular su canción El artista madrileño se ha quejado de ello en su Facebook IDEAL GENTE Miércoles, 27 diciembre 2017, 10:11

El exmiembro de 'Pereza' Leiva, que recientemente habló del trastorno mental que padece, ha saltado a primer plana en las últimas horas tras defender su música por lo que escuchó en un podcast del programa de Javier Cárdenas, 'Levántate y Cárdenas'. Según una queja del músico madrileño en su Facebook, este programa radiofónico de Europa FM, habría manipulado su canción "La llamada".

El propio Leiva utiliza su perfil en Facebook para quejarse de la maniobra del programa de Cárdenas al emitir su canción. El tema, que ha sido nominado a los premios Goya, al parecer está acelerado según explica el propio artista.

Leiva se queja educadamente del modo en que 'Levántate y Cárdenas' ha decidido cambiar el ritmo del tema y sostiene que aunque "quizás esta versión de “La llamada” sea mejor para ustedes o para algún oyente, pero déjenme elegir a mí cómo la quiero mostrar". Además, tras poner de manifiesto el trabajo que lleva crear un tema así, sentencia: "Si la canción con su velocidad original no cuadra con la línea musical del programa o con el gusto personal del programador, les sugiero que no la pongan, pero no hagan su propia versión y cometan este crimen".