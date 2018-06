El tremendo fracaso en la llamada de los 3.000 euros de 'El Hormiguero' El programa de Pablo Motos se ha quedado sin repartir su premio IDEAL.ES Miércoles, 6 junio 2018, 23:03

La tarjeta OpenBank con 3.000 euros tendrá que esperar. Y no ha sido porque nadie haya sido capaz de saber la respuesta que buscaba 'El Hormiguero' para entregar su premio. O porque no haya habido nadie más rápido para responder la llamada. O porque el público no haya tenido suerte con sus posibilidades. No, ha sido algo peor.

'El Hormiguero' se ha encontrado de bruces con la mala suerte de la tecnología. Porque han variado la dinámica de entrega del premio de tal manera que ahora no había que ser el más rápido para llamar sino tener la fortuna de que en ese momento Pablo Motos le quitara el modo avión al teléfono.

Pero no ha pasado. Porque cuando Motos en pleno directo de 'El Hormiguero' le ha quitado el modo avión, el teléfono móvil se ha bloqueado por completo. No ha dejado entrar llamadas y se ha visto envuelto en una encrucijada que ha durado varios minutos sin final feliz. Así que el programa no ha entregado el premio.