El tremendo enfado de Toñi Moreno con Toño Sanchís: "¡No mientas!" Todo empezó con una falta de respeto de Toño Sanchís hacia Belén Esteban comparándola con un "bocadillo de panceta" IDEAL GENTE Domingo, 21 enero 2018, 12:13

El exrepresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, acudió al programa donde colabora, 'Viva la vida'. El tertuliano protagonizó un enfrentamiento con la presentadora que provocó el enfado de esta y de varios de sus compañeros. Todo empezó con una falta de respeto de Toño Sanchís hacia Belén Esteban comparándola con un "bocadillo de panceta". Tras esto, Toñi Moreno intentaba frenar los comentarios y mostrar su desacuerdo con un "Toño, qué feo", como llamada de atención.

La presentadora, al ver que seguía hablando del tema, no dudó en callarle diciéndole: "¡Oye, que no te lo consiento". Toñi Moreno pidió a Toño Sanchís que le mirase a la cara para que le quedara claro el mensaje que tenía para él: "Yo te voy a dejar que tú expongas tus argumentos y todo lo que tú quieras, pero no te voy a consentir que le faltes el respeto a nadie y menos a una mujer".

Tras rebatirle el tema, la presentadora, visiblemente enfadada, continuaba: "Ahora bien, me has mentido. A mí, a Toñi Moreno le has mentido. ¿De tu cuenta han salido 33.814,95 euros a la cuenta de Belén Esteban después de que tú, en este mismo sofá, me dijeras que no?". Toño Sanchís aseguró que él nunca dijo que no, a lo que la presentadora le contestó: "Toño, a mi programa no vengas a mentir".

Después de este comentario, Toño se defendió asegurando que él no va a mentir, "lo que no rabio es como hace esta persona -refiriéndose a Belén Esteban- minuto a minuto de la vida de los demás. Yo no he dicho ningún momento ningún dato". Toñi Moreno le interrumpía para decirle que ella fue quien se lo preguntó y el exrepresentante contestó: "Es que yo no tengo que contestarte lo que tú quieras, yo contestaré lo que me dé la gana". "Lo que yo quiera no, pero la verdad sí. Mentirme, no", continuaba ella.

Toño intentaba desviar el tema hablando de declaraciones anteriores de Belén Esteban, pero la presentadora volvía al tema inicial: "No te estoy preguntando por lo que ha dicho Belén Esteban, te estoy preguntando a ti. Tú eres colaborador de este programa, lo único que te voy a pedir es que no mientas, porque si no, no vengas. Prefiero que seas honesto y ese día no lo cobres. No me mientas".