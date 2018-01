El tremendo enfado de Terelu con Paz Padilla: "Mucho cuidado, no me hace ni puñetera gracia" La colaboradora de 'Sálvame' saltó tras una broma de la presentadora IDEAL GENTE Jueves, 18 enero 2018, 12:25

Todo ocurrió en ‘Sálvame’, donde se hicieron eco de unas imágenes del programa de ‘Las Campos’. Paz Padilla intentó bromear con la situación, hasta que Terelu no pudo más y estalló.

En el reality que protagoniza Terelu junto con su madre y su hermana se pudieron ver unas imágenes en las que Terelu Campos, Carmen Borrego y una amiga cenaban en un restaurante de Miami. Entonces, un hombre se acercó ofreciendo a Terelu un masaje a cambio de dinero, e incluso intentó besarla. La situación no gustó nada a la Campos a la que se pudo ver notablemente enfadada. Finalmente, resultó ser todo una broma.

En ‘Sálvame’ estuvieron hablando de esta situación, e incluso se pusieron en contacto con Jesús, el actor que llevó a cabo la broma. Entonces, Paz Padilla dijo: “Jesús, ¿has hecho las paces con Terelu? Ella no te ha perdonado”. Ya desde el principio Terelu se mostró ofendida: “Yo le dije: 'si es una broma, no me ha hecho gracia'. Pero es una broma. Prefiero eso a que alguien me entre creyendo que estoy aquí, abierta las 24 horas”.

A pesar del notable disgusto de la colaboradora, la presentadora gaditana continúo bromeando y le preguntó a Jesús: “¿No te gustaría salir con Terelu? Ella lo dice, no está de saldo, pero está de oferta”. Sin tiempo para que el actor contestara Terelu Saltó advirtiendo a Paz: “Mucho cuidado, Paz, que no me hace ni puñetera gracia. Ni estoy de oferta, ni estoy de saldo, ni estoy de nada”.