Tremenda polémica con Sergio de 'Supervivientes' por culpa de su pelo El concursante ha vuelto a saltarse las normas del programa IDEAL.ES Martes, 29 mayo 2018, 22:47

Hace dos semanas que lleva siendo noticia pero Sergio sigue provocando controversia. Y todo por su pelo. Porque el concursante de 'Supervivientes', Sergio Carvajal, sigue llevándole la contraria a la propia organización del reality tras romper el pacto que tenía que cumplir.

Sergio debía estar en 'Supervivientes' sin su bandana. El artilugio que lleva en el pelo para que no se despeine y quizá por algo más. Lo cierto es que el concursante de 'Supervivientes' se lo tuvo que quitar para poder hablar con su novia y no solo no se lo ha quitado definitivamente sino que lo sigue llevando.

Por esa misma razón, por seguir alimentando las dudas sobre su capacidad de manetener su propio reto, hay quienes consideran que quizá haya llegado la hora de nominarlo directamente como castigo. Algo que no se descarta en absoluto en 'Supervivientes'.