«No soy tonta, voy a demostrar que puedo ser colaboradora», Miriam Saavedra, el nuevo fichaje de 'Sálvame' Miriam Saavedra, ex de Carlos Lozano, nueva colaboradora de 'Sálvame' IDEAL.ES Miércoles, 18 abril 2018, 18:15

Unos que vienen y otros que van, que diría la canción. Carlos Lozano anunció la semana pasada que se marchaba de Sálvame y esta misma tarde el programa de La Fábrica de la Tele ha realizado su nuevo fichaje: Miriam Saavedra, la ex de Lozano.

La joven estuvo en la anterior edición de Supervivientes y ahora se estrenará como colaboradora de Sálvame después de numerosos debates en el programa de Telecinco.

De hecho, las reiteradas peleas entre Mónica Hoyos y Miriam Saavedra fue lo que llevó a Carlos Lozano a abandonar su puesto como Defensor del Pueblo.

Miriam se ha mostrado agradecida tanto a Telecinco como a la productora: «No me lo esperaba. Lo voy a aprovechar porque no soy tonta, he tenido que pasar por muchísimas cosas. Voy a demostrar que puedo ser colaboradora, soy una mujer preparada».