Toñi Moreno de derrumba en directo: el motivo de sus lágrimas La presentadora no pudo evitar las lágrimas cuando entrevistó al periodista Andrés Aberasturi IDEAL Lunes, 26 febrero 2018, 11:58

Toñi Moreno recibió en su programa, 'Viva la vida', a Andrés Aberasturi, un reconocido periodista. Durante la entrevista la presentadora fue incapaz de contener las lágrimas cuando Aberasturi habló sobre la paralisis cerebral que padece su hijo.

El periodista es autor de un libro titulado 'Cómo explicarte el mundo, Cris' sobre el que Toñi Moreno le preguntó. La presentadora afirmó no haberlo leído todavía, pero que le gustaría hacerlo. Sin embargo, Aberasturi le recomendó que no lo hiciera: "No lo leas, porque vas a llorar". aseguró que él no ha edulcorado la realidad por lo que es un libro "muy duro".

"He escrito el libro para reivindicar que esa gente existe y que tienen derecho a una vida digna. Y con ese libro quiero gritar, en voz baja, pero gritar, lo que ellos no pueden decir", afirmó el periodista haciendo referencia a las personas con paralisis cerebral, como la que sufre su hijo.

El momento justo en el que Toñi Moreno no pudo retener la emoción fue cuando Andrés habló del sufrimiento, tras sus palabras se hizo un extenso silencio en el que la presentadora no pudo evitar derrumbarse: "No valen las palabras bonitas. Me dicen: '¿y lo que has aprendido?'. Yo no quiero haber aprendido nada del sufrimiento de mi hijo. ¿Cómo voy a querer yo aprender nada del sufrimiento de mi hijo? En absoluto".