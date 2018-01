La tierna foto de la infancia de Miguel Ángel Silvestre que encanta a sus seguidores Los ‘followers’ del actor no han parado de comentar la llamativa imagen de su ídolo IDEAL Domingo, 14 enero 2018, 13:04

El actor valenciano que, tras la cancelación de la serie Sense 8 el pasado verano, ha regresado a España para continuar atendiendo sus compromisos dentro de nuestras fronteras, ha disfrutado de unos días junto a los suyos que no ha dudado en compartir con sus dos millones de seguidores en las redes sociales.

Encuentros navideños, salidas al cine con sus sobrinos, quedadas familiares. El artista ha dado buena cuenta de su faceta más personal en su perfil de Instagram.

Precisamente, la última ha venido acompañada con una curiosa imagen que ha llamado especialmente la atención de sus fans. En la instantánea en blanco y negro aparece un jovencísimo Miguel Ángel posando para la cámara mientras sujeta una raqueta en su espalda durante un partido de tenis. Asombrosamente Silvestre mantiene hoy los mismos rasgos de niñez (un aspecto que han destacado sus admiradores en los comentarios). Como no podía ser de otra manera, los ‘followers’ del actor se apresuraban a comentar la llamativa imagen de su ídolo. “Guapo como siempre” o “Como el buen vino has mejorado con el tiempo” han sido algunos de los cumplidos que el valenciano recibía de sus fans.

No obstante, de este post no solo ha llamado la atención la potente imagen de niño de Silvestre. Junto a la instantánea, el protagonista de Sense 8 añadía un importante mensaje. Unas palabras en las reflexiona sobre la gran virtud de relativizar: “A mis 10 años, después de perder una final de tenis en la pista 5 de la Coma… Cuánta pena me entraba cada vez que perdía. Hoy me encuentro esta foto en el salón de mi casa y pienso, espero este año relativizar un poquito más las cosas! :D”.