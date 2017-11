La tierna declaración de amor de Alfred a Amaia en 'OT' El catalán y la pamplonesa hicieron una actuación inolvidable en la pasada gala, aunque no repetirán como dúo esta semana IDEAL GENTE Domingo, 19 noviembre 2017, 12:17

El pasado lunes 13 de noviembre los concursantes de 'Operación Triunfo' Alfred y Amaia cantaran a dúo la canción "City of Stars", es evidente que ha habido un acercamiento entre ambos concursantes. Los espectadores del canal 24 horas, muchos enganchados a la química que desplegaron durante su actuación juntos en la tercera gala presenciaron en la tarde del viernes 17 de noviembre lo que podría considerarse una declaración de Alfred en toda regla.

A pesar de que ambos concursantes actúan por separado en la cuarta gala, Alfred y Amaia se reunieron en una de las clases para ensayar sus canciones. En la cuarta gala, Alfred interpretará en solitario "Amar Pelos Dois", de Salvador Sobral, tema con el que Portugal ganó la última edición del Festival de Eurovisión. Fue en ese momento, cuando los seguidores comenzaron a detectar como crecía la química entre ellos, con las miradas que se dedicaban de vez en cuando mientras el catalán interpretaba su tema.

Sin embargo, el asunto no se quedó solo ahí. Tras finalizar su ensayo, Alfred recibió los aplausos sinceros de Amaia. "Qué bonita, Alfred", alabó la concursante. El catalán se puso entonces en pie para acercarse a Amaia y pronunció dos palabras que encantaron a los fans de 'Operación Triunfo': "For you" (para ti), dedicando así, de forma tímida, el tierno tema de Salvador Sobral a la pamplonesa.