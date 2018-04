La terrible enfermedad de un famoso mago que le ha dejado las manos inútiles e irreconocible «Uno de los problemas principales para mí fue que me dio artritis. Siendo mago, esto es un problema, ya que no puedo utilizas mis manos» IDEAL GENTE Viernes, 20 abril 2018, 18:23

Mago Dynamo ha reaparecido en televisión totalmente irreconocible. El británico Steve Frayne está luchando contra la enfermedad de Crohn, un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal. La agresividad de la patología es tal que, a sus 35 años, le ha provocado un problema de artritis en las manos, inhabilitándolas por completo.

«Uno de los problemas principales para mí fue que me dio artritis. Siendo mago, esto es un problema, ya que no puedo utilizas mis manos. Estoy trabajando con un fisio y un doctor para seguir un buen tratamiento que, espero, me permita volver a dedicarme a la magia», explicó a la BBC el británico.

«La verdad es que esta condición me ha afectado bastante físicamente. He aumentado unos 15 kilos desde que empecé con el tratamiento. La verdad es que creo que así estoy mucho más guapo», añadió.

Recordemos que este ilusionista alcanzó la fama al caminar sobre el agua del Río Támesis en 2011. Su programa de televisión «Dynamo: el mago» tenía seguidores como Príncipe Carlos, Lewis Hamilton, Robbie Williams, Will Smith y Lindsay Lohan.

«Tuve un problema de intoxicación alimentaria que me dejó en el hospital y que me dejó fuera de acción. El tratamiento al que me estoy sometiendo causa una gran cantidad de efectos secundarios. Pero no dejo que esto me eche para atrás. Intento salir adelante todo lo posible», revela. «Estoy practicando trucos con la mente, que por ahora está intacta. Tocad madera», concluye.