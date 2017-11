La terrible confesión de Belén Esteban: «Estuve en coma 18 días» "Vi a mi niña cómo me llamaba y escuchaba a mi padre que me decía que volviera, mi niña era muy chiquitita" IDEAL GENTE Jueves, 23 noviembre 2017, 11:59

Belén Esteban ha vuelto a sorprender a propios y extraños con una dura confesión de su vida después de que los colaboradores del programa 'Sálvame' trataran el tema de la muerte en plató.

La de San Blas desveló que vivió muy de cerca la muerte hace unos años como consecuencia de la diabetes que padece y una bajada de azúcar.

«Yo estuve en coma durante 18 días, con un bajón de azúcar, vi a mi niña cómo me llamaba y escuchaba a mi padre que me decía que volviera, mi niña era muy chiquitita»

Y añadió: «Ahora no tengo a mi niña ni a mi chica y me da miedo cuando me quedo sola en casa, Miguel (su novio) se va a las siete de la mañana para trabajar y él siempre me hace un análisis antes de irse».