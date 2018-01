Terelu se enfrenta con un joven que le ofrece un masaje: "Te doy una hostia" El director del programa tuvo que intervenir, pidió al joven que dejara a Terelu para poder seguir grabando IDEAL Sábado, 13 enero 2018, 12:18

El nuevo docu-reality de Telecinco donde María Teresa y sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, muestran sus vidas en Miami al público español, ha tenido un hecho insólito en su segundo capítulo de la tercera temporada.

Tal y como han mostrado las cámaras del formato de La Fábrica de la Tele, Terelu Campos y Carmen Borrego se encontraban cenando con una amiga en el restaurante del cocinero español José Andrés en la ciudad estadounidense cuando se han visto sorprendidas por un joven que las ha reconocido.

El chico, que se ha presentado a las mujeres afirmando que llevaba cuatro años viviendo en Miami, ha sorprendido a las comensales ante la pregunta de si "¿me puedo sentar aquí con vosotras?", ante lo que las tres han respondido que "sí", sin saber como deshacerse del "invitado inesperado".

David, como ha dicho llamarse el joven, ha explicado que "trabajo en una empresa de servicios", y ha empezado a decirle a Terelu que "estás muy guapa", ante lo que la colaboradora de 'Sálvame' ha comenzado a mostrarse un poco incómoda, respondido un simple "gracias".

Tras esto, Carmen ha decidido marcharse al baño, y ha sido cuando el joven le ha preguntado si quería que las llevara de fiesta a algún sitio. La hija de María Teresa ha afirmado que se encontraba muy cansada, y el chico ha aprovechado para preguntarle si "¿quieres que te haga un masaje?", cosa que ha hecho mosquearse mucho a la protagonista del programa.

En este punto, Terelu ha pensado que se trataba de una broma, y ha afirmado que "esto es una cámara oculta, que me habéis hecho para tocarme los cojones un ratito, así, a dos manos", y tras esto, han querido deshacerse del chico, diciendo que estaban cenando, y que le llamarían si necesitaran de sus servicios.

Entonces, David se ha levantado de la mesa y le ha preguntado si, al menos, le podía dar un beso, cosa que Terelu ha aceptado, pensando que se trataba de dos besos de despedida. En el momento que el joven se ha abalanzado a besarla, ha sido cuando Terelu ha reaccionado, gritándole que "a mí no me toques las narices, porque te doy una hostia que te pongo del revés, y no estoy bromeando. Se acabó. Vete a tomar por culo, imbécil".

Finalmente ha tenido que intervenir el director, pidiendo al joven que dejara a Terelu para seguir grabando el programa, y tras unas palabras de este, Terelu se ha levantado de la mesa, diciéndole que "al final le doy una hostia al tío este". Ante esto, ha explicado en declaraciones posteriores que "me sentó muy mal. Me sentí muy mal conmigo misma por no haber ido detrás de él y haberle 'fostiao', que es de lo que realmente tenía ganas".