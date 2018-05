Tensión máxima en 'Supervivientes 2018' Tras conocerse la reconciliación entre Sofía y Logan, aparece en la isla el ex de la primera para intercambiar pareceres a solas con el canario R. I. Viernes, 25 mayo 2018, 00:29

La tensión se podía cortar con un cuchillo durante la emisión de la gala de 'Supervivientes' de este jueves. En Cayo Menor se reencontraron dos protagonistas unidos por una mujer. Logan y Alejandro Albalá se vieron las caras después de conocerse la reconciliación de la ex del segundo, Sofía Suescún, con el concursante canario. De ambos se asegura que están más cerca que nunca. Por tanto, en el encuentro entre Albalá y el participante, no hubo precisamente abrazos. «Obviamente, sabía que aquí no ibais a traer a un trabajador», recalcó.

Cuando Logan se encontró con la 'sorpresa' que no gustó a ninguno de los dos, tal como confesaron, espetó a Jorge Javier Vázquez el porqué del comentario que apuntaba a que iba a dar su beneplácito a la visita. «No sé ni cómo se llama. ¿Cómo te llamas?», cuestionó el canario. «Alejandro», respondió, algo a lo que Logan replicó: «Albalá». «¿Ves como sí sabía quien era? No lo iba a saber (…)», manifestó el recién llegado. Su aparición es la que fundamenta el testimonio que asegura la existencia de «tongo» en esta edición de 'Supervivientes'.

«No creo que seamos amigos, Jorge. No creo que esté por la labor», recalcó el que es uno de los favoritos para hacerse con 'Supervivientes'. «No he venido aquí a hacer amigos, ni él tampoco. Ni creo que saque alguno de aquí, de hecho», señaló el exmarido de Chabelita, que tuvo que aguantar estoicamente el relato de cuándo besó Logan a su expareja al principio del programa. Ahora, permanecerá unos días en el concurso.