La tensa prueba de 'El Hormiguero' que casi acaba en tragedia Rubén, uno de los colaboradores, se jugó el tipo IDEAL.ES Viernes, 15 septiembre 2017, 11:32

Jugarse el físico por la audiencia es algo que hace tiempo que sucede en 'El Hormiguero'. Una de las características del programa de Pablo Motos es la de llevar al límite a alguno de sus colaboradores para enseñar efectos espectaculares a la audiencia. Sin embargo, este miércoles, a punto estuvo de salir muy mal la prueba que llevó a cabo Rubén, el surfista de la Costa da Morte.

El colaborador enseñó a cómo salir de un vehículo cuando este se está inundando. Ante la presencia del invitado, Pablo Alborán, el surfista se metió en el coche y se introdujo en el agua con él. Cuando comenzó a sumergirse, empezó a aumentar la tensión y la dificultad del propio Rubén para salir del coche.

Cuando ya debía terminar la demostración, el colaborador intentó abrir y salir pero no lo consiguió. En un segundo intento tampoco no lo logró. Por ello pidió desde el interior del vehículo que suspendieran la prueba y Pablo Motos, visiblemente preocupado, acabó solicitando que lo hicieran. "Nos has matado de miedo" concluyó Pablo Alborán ante Rubén en una de las pruebas más duras que se han visto en 'El Hormiguero'.