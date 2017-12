Telecinco presume de haber descubierto al popular Cepeda, de OT

Cepeda está siendo uno de los concursantes más controvertidos de la actual edición de Operación Triunfo. Es uno de los artistas más queridos y odiados por el público, pero su nacimiento televisivo no fue en TVE, comenzó como concursante de 'La Voz' en Telecinco, algo de lo que la cadena de Mediaset ha presumido en redes.

El cantante gallego estuvo en la tercera edición de 'La Voz', donde formó parte del equipo de Malú. Tras su actuación en las audiciones a ciegas, consiguió que 3 de los 4 coaches se dieran la vuelta: Antonio Orozco, Malú y Laura Pausini. A pesar de su indudable éxito en su primera aparición, el artista no consiguió pasar de las batallas donde cayó ante Joaquín Garli con un tema de Avicii, 'Wake me up'.

Cepeda en la tercera edición de 'La Voz'

Coincidiendo con la quinta nominación del cantante, Telecinco ha sacado pecho y ha presumido en redes del paso de Cepeda por el concurso en su página web. "El debut de Cepeda en televisión fue ante los coaches de 'La Voz'", titulaba la cadena la noticia.