El importante cambio de Telecinco con 'Factor X' y 'Supervivientes' Para realizar este cambio ha tenido que quitar otro programa de su parrilla IDEAL Martes, 22 mayo 2018, 11:27

Telecinco ha revolucionado su parrilla al completo y es que tras el estreno este lunes de la nueva serie de la cadena, 'La verdad' (que ha recibido duras críticas), casi todos los programas de la semana han variado. Mientras que 'Factor X' y 'Supervivientes: Última hora' han cambiado de día, el programa 'Volverte a ver' ha sido retirado.

El estreno de la nueva serie de Telecinco ha provocado grandes cambios en su parrilla. La serie se emite los lunes, dejando así 'Supervivientes: Última hora' para la noche de los miércoles, donde intentan hacer frente al lanzamiento de Antena 3 de su serie 'La catedral del mar'.

Y como antes 'Factor X' estaba los miércoles han tenido que buscarle otro hueco, y el elegido ha sido la noche de los viernes, en el que ya no se emitirá el programa 'Volverte a ver'.

El cambio no implica que 'Factor X' no estuviera haciendo buenos resultados de audiencia, pero sí que no estaba consiguiendo los grandes números de otros concursos como 'La Voz Kids', 'La Voz' o 'Got Talent' y frente a la 'Catedral del mar' podría darse un gran batacazo, algo que no creen que ocurra con el reality de Honduras.

Así que este viernes 25 de mayo se emitirá el segundo programa de la fase de 'las sillas', en la que serán protagonistas los equipos de Laura Pausini y Xavi Martínez.