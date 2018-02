La encarnizada guerra de Telecinco y Antena 3 que nadie ve: están al límite de lo legal Fotograma de 'Palmeras en la nieve'. Miércoles, 14 febrero 2018, 09:52

Después de doce meses consecutivos liderando los audímetros, Telecinco está viendo peligrar su reinado. En lo que llevamos de febrero, la cadena de Mediaset lidera el mes por tan solo una décima de 'share' de media sobre Antena 3 (12,4%) y a ocho de TVE (11,7%), que ha cogido fuerzas gracias, en parte, al éxito de 'Operación Triunfo'. Por eso, cada movimiento es clave y el grupo que preside Paolo Vasile había vuelto a anunciar la semana pasada el estreno de 'La Verdad' para esta noche, la serie que tiene guardada en el cajón desde hace dos años. Sin embargo, su rival de Atresmedia movió ficha y contraprogramó con su película 'Palmeras en la nieve', que se iba a ver por primera vez en televisión después de convertirse en una de las más taquilleras de 2016. Así que, al final, ambos canales han preferido dar marcha atrás y emitirán una especie de programa especial sobre ambas producciones para evitar infringir la Ley Audiovisual, que especifica que la parrilla no se puede modificar a menos de tres días de su emisión excepto en casos de necesidad informativa. De este modo, Telecinco mantiene para hoy un espacio llamado 'La hora de La Verdad', que tan solo tendrá quince minutos de duración, para emitir a continuación otra gala de 'Got Talent', concurso que ya cambió al lunes para competir con el estreno de 'Maestros de la costura' (TVE). Antena 3 hará lo mismo para no verse perjudicada con 'La noche de Palmeras en la nieve', un documental sobre el rodaje del filme. Una vez más, el espectador es el más afectado por esta guerra.