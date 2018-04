La razón por la que Tania Llasera va al psicólogo tras dar a luz La presentadora ha confesado los problemas que la maternidad le ha traído IDEAL Viernes, 27 abril 2018, 13:02

Tania Llasera, la copresentadora de 'La Voz Kids', ha confesado un duro momento que vivió tras el parto de su hijo y que le obligó a acudir al psicólogo.

Según ha publicado la revista 'Semana', Tania vio cómo su carácter cambiaba de manera radical tras el nacimiento de su hijo, se encontraba constantemente enfadada. Por eso tomó la decisión de ir al psicólogo.

«Ahora estoy más contenta. Estaba siempre de mala uva. No entendía que teniendo que estar contenta, estuviera siempre agria. La psicóloga me dijo que estaba digiriendo la maternidad, que va de la mano de un gran amor, pero también de una culpa, de una responsabilidad y unos miedos«, confiesa la presentadora, que ha querido compartir que tras la maternidad no todo han sido momentos buenos.

Tania Llasera explica que ahora se siente mejor, y reivindica que ser madre no tiene que impedir que sigas teniendo tu vida: «El viernes me fui con unas amigas y me tomé tres vinos, volví haciendo 'eses' a casa y no hablé de niños ni un solo minuto. Hay que cuidar la parcela de uno mismo siendo madre, porque si no te comen«.