Tania Llasera celebra los 6 meses de vida de su hija con una reivindicación feminista "Tengo mucha suerte de ser mujer, de tener el privilegio de crear vida en mi interior", decía la presentadora IDEAL.ES Martes, 6 marzo 2018, 16:05

Tania Llasera ha subido a su perfil de Instagram una publicación muy especial: su pequeña ha cumplido ya los 6 meses de edad. "La Luz de mi vida cumple hoy medio año. #LucyLennox alcanza hoy los#6meses y ya es toda una personita", escribía la presentadora junto a un vídeo donde aparece con su hija en el sofá.

Y este fecha tan señalada en el calendario para la presentadora, le ha parecido un buen momento para hacer una reivindicación feminista: "Tengo mucha suerte de ser mujer, de tener el privilegio de crear vida en mi interior".

Minutos más tarde Tania Llasera compartía otra fotografía donde aparece junto a Lucy recién nacida. En esta publicación relaciona el nacimiento de su niña con un texto a favor del feminismo y del Día de la Mujer, del próximo 8 de marzo: "Me hace ilusión que mi hija y futura mujer cumpla medio año la misma semana que se celebra el día de la mujer".

"Tengo suerte de tener dos niños sanos y felices. Tengo suerte de tener un trabajo que me permite estar presente en mi casa con mis niños. No cambiaría ser mujer por nada del mundo: hacemos magia, creamos y criamos vida, no hay NADA más importante (al menos para mí). Y de #sexodebil nada... claramente somos un sexo muy fuerte, versátil y poderoso", ha añadido Tania Llasera en su texto junto al hashtag #tengosuertedesermujer.