S.O.S de Tamara Gorro: busca pañuelos oncológicos para su "princesa" La presentadora ha pedido ayuda a sus seguidores para ayudar a su "princesa" IDEAL Viernes, 9 febrero 2018, 11:23

Tamara Gorro ha vuelto a hablar en redes de su "princesa". Hace poco explicó que ella era el motivo por el que llevaba un tiempo sin aparecer en redes, y ahora ha regresado para pedir consejo y ayuda.

Desde que desveló esta enfermedad que sufre la hija de unos amigos cercanos, la ha tenido muy presente. El Día Mundial Contra el Cáncer mandó mensajes de animó y ahora ha pedido ayuda a sus seguidores: "Familia virtual, a ver si me podéis ayudar. La princesita ha visto en el hospital a dos compañeras con pañuelitos puestos en la cabeza, y ella quiere su pañuelo. Y es que no encontramos pañuelos oncológicos infantiles bonitos. A ver si me podéis ayudar y me dais páginas, porfi".

Las redes se han volcado con la petición y han mandado a la extronista todo tipo de muestras de cariño, sugerencias y enlaces a sitios donde poder adquirir pañueos aoncológicos que Tamara reclamaba.

La bloguera ha querido agradecer toda la ayuda recibida mediante un vídeo que ha grabado cuando iba en el coche camino de recoger a su hija Shaila: "Mil gracias, mil gracias, mil gracias, me habéis enviado cientos de comentarios a la fotito y por privado. Así la nena va como sus compañeras, que es lo que quiere. Gracias de verdad, os amo. Y gracias de parte de toda la familia, por supuesto".