Tamara Gorro, abatida por la enfermedad de su "princesa" La bloguera llevaba un tiempo desaparecida en redes debido a estas malas noticias IDEAL Jueves, 25 enero 2018, 10:47

Tamara Gorro por fin ha dado explicaciones a sus fans por su desaparición en redes. La bloguera se encuentra en una situación delicada por una enfermedad que afecta a una amiga muy cercana.

Toda la información la ha dado a través de un post en su blog, donde ha mostrado su delicada situación emocional. "Te hablo nuevamente a ti, vida. Si tan rápido te vas, ¿por qué no dejas que cada uno elija su camino? ¿por qué colocas piedras que resultan casi imposible de apartar? ¿por qué los buenos sufren y los malos disfrutan?", se lamentaba.

“¿Por qué hace ocho meses nos das un batacazo llevándote a nuestro Antonio y ahora golpeas de nuevo?" continuaba, haciendo referencia a un amigo suyo que falleció recientemente. Precisamente así, Antonio, llamó al hijo que tuvo en diciembre.

“El año pasado no nos diste la opción de luchar, esta vez sí", añadía para después decir: “Una enfermedad que mi princesa peleará sin rendirse ni un solo segundo, que sus papás sacarán la mayor de sus fuerzas para siempre mantener la sonrisa de la pequeña y todos nosotros que no dejaremos que ellos puedan cojear”.

Tamara no ha querido desvelar la identidad de su “Princesa”, ni la de los padres, pero sí ha querido darle estos mensajes de ánimo: “El viernes empieza un duro camino pero con una meta maravillosa: la felicidad. Porque eso no nos lo has quitado, el amor, es lo que hará que consigamos aquello que nos propongamos”.