El talento desconocido de Lara Álvarez Por sus redes sociales descubrimos hace unos meses que podría haberse dedicado a la música perfectamente R.I. Lunes, 26 junio 2017, 11:40

Lara Álvarez no para de sorprendernos. Además de ser guapa, por sus redes sociales descubrimos hace unos meses que podría haberse dedicado a la música perfectamente porque voz no le falta pero lo que no sabíamos, hasta hoy, era que también tiene un talento innato para bailar.