EMMYS Sterling K. Brown obligado a abandonar el escenario mientras da su discurso Las redes sociales se han indignado y han criticado que Nicole Kidman tuviera más tiempo que el actor de 'This is us' Lunes, 18 septiembre 2017

Sterling K. Brown se ha alzado con el Emmy al actor protagonista de una serie de drama gracias a su papel de Randall Pearon en 'This Is Us'. Los críticos han catalogado su triunfo como algo histórico, aunque ha tenido cierto toque agridulce. La organización de los premios ha obligado al actor a abandonar el escenario mientras que estaba dando su discurso de agradecimiento.

El presentador de la edición número 69 de los Premios Emmy, Stephen Colbert, lo avisó al inicio de la gala: los premiados tendrían que ser muy breves en sus discursos de agradecimiento, tras recoger su premio, si no, la orquesta empezaría a tocar y tendrían que bajarse del escenario.

Sterling K. Brown protagonizó uno de los momentos más controvertidos de la noche. Mientras que el actor agradecía su premio a todos sus compañeros y a los otros tres actores afroamericanos que se habían alzado con la estatuilla en la misma categoría en años anteriores, la música de la orquesta comenzó a avisarle de que tenía que concluir sus palabras. "Podéis tocar, podéis tocar. A ninguno de los demás le habéis puesto la música tan alta", se quejó el actor mientras se despedía del público presente en el Teatro de Los Ángeles.

Minutos después, el protagonista de 'This Is Us' terminó su discurso entre bambalinas y ante la prensa acreditada en el evento. "Se lo dedico a nuestros guionistas, productores y directores, os quiero. Sois nuestra esencia", explicaba el actor. Sin embargo, los espectadores hicieron uso de las redes sociales para criticar a la organización y se preguntaron el motivo por el cuál a Nicole Kidman le habían dejado más tiempo que a Brown.