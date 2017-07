El sorprendente nuevo encuentro de 'OT 1' al son de The Beatles "A mí esta gente, estar con ellos, sentirlos sanos y bien, me da paz, me dan felicidad" IDEAL GENTE Lunes, 10 julio 2017, 11:02

Mientras en Granada ya se desarrolla el casting para la nueva edición de OT, los concursantes de la mítica primera entrega han vuelto a protagonizar un nuevo encuentro, que ha quedado reflejado en las redes sociales.

Natalia, Rosa, Nuria Fergó, Chenoa, Manu Tenorio, Geno, Naím Thomas y Alejandro Parreño se unieron en una quedada veraniega. Además, Chenoa subió un vídeo a su Instagram en el que se puede ver a estos últimos cinco cantando el She's Got a Ticket To Ride de The Beatles.

Canción de tormenta @alejandro_parre @nt01 @genomachado @manu_tenorio1 #bebeatlesmyfriend Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa) el 7 de Jul de 2017 a la(s) 8:55 PDT

"A mí esta gente, estar con ellos, sentirlos sanos y bien, me da paz, me dan felicidad... Tenerlos cerca para mí es algo necesario. son míos. Siempre serán míos", escribía Manu Tenorio