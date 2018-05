Las asombrosas palabras de Susanna Griso por la acróbata vaginal La presentadora se quedó totalmente asombrada tras escuchar las declaraciones IDEAL Martes, 29 mayo 2018, 14:10

Hace unos días saltó una polémica por el anuncio de un prostíbulo andaluz que ofrece una acróbata vaginal. El otro día la protagonista del anuncio entró en directo en el porgrama de Susanna Griso, en 'Espejo Público', y dejó a todos asombrados con sus declaraciones.

En 'Espejo Público' estuvo la protagonista de la polémica con el anuncio de Lepe. «La gente relaciona el desnudo con porno, sexo, prostitución y no es así. Me paso el fuego por el cuerpo, bailo con serpientes, me saco hasta 45 metros de pañuelos de la vagina creando un efecto de telaraña, abro botellines de refresco, metros de chorizo...«, explicaba la implicada en directo.

La afirmación de la acróbata vaginal dejó totalmente impactada a Susanna Griso que lo úncio que pudo decir fue: «¿Se saca un metro de chorizo?»