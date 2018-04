«Sólo escuchar la sintonía de 'Twin Peaks' me daba pavor» El actor Rubén Ochandiano. / LP Entrevista a Rubén Ochandiano | De adolescente se sentía identificado con Dylan de 'Sensación de vivir'. Está enganchado a 'Rupauls Drag Race'. Flirtearía sin parar en el hospital de 'Anatomía de Grey' MIKEL LABASTIDA Domingo, 15 abril 2018, 10:56

Los Goya lo nominaron como actor revelación por la película 'Silencio Roto', aunque antes ya había participado en títulos como 'Flores de otro mundo' o 'Asfalto'. Después llegaron Almodóvar, Iñárritu o Soderbergh, entre otros. En la tele se dejó ver en series emblemáticas como 'Médico de familia' o 'Periodistas', aunque su primera gran oportunidad llegó con 'Al salir de clase'. En este formato ha participado también en 'Toledo' y muy pronto debuta en Netflix. Por su gusto por las series le sometemos a este interrogatorio para conocer filias y fobias.

-Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

-Mitad.

-Vamos a comprobarlo. ¿Cómo empezó su afición seriéfila?

-Asocio el hecho de ver series con sentirme en casa, aunque esté en otro lugar. Así que supongo que la afición empezó buscando esa sensación tan agradable. Recuerdo tener 11 o 12 años y estar muy enganchado a 'Sensación de vivir'. Y mi hermano a 'El equipo A'.

-¿Y con qué personaje se sentía identificado por aquel entonces, de crío?

-Con Dylan de 'Sensación de vivir'. No sé la razón. Me ocurría.

-Ya que nombra 'Sensación de vivir', ¿qué tenía 'Al salir de clase' que no tuviera la de Beverly Hills?

-Bueno, una tenía a Dylan y la otra a mí.

-Explique aquí y ahora, ¿cuál es su comedia de cabecera?

-'Friends', porque crecí en los años 90.

-Viajemos a esa época. ¿En qué serie española de esa época le hubiese gustado actuar en caso de haber sido un 'niño-actor-precoz'?

-¡¡En '7 vidas'!!

-Y, ¿qué estaba haciendo usted cuando mataron a Laura Palmer?

-Esconderme debajo de la mesa para no verlo. El solo hecho de escuchar la sintonía de la cabecera de 'Twin Peaks' me daba pavor.

-Confiese su placer culpable actual.

-'Rupauls Drag Race', porque funciona como un reloj.

-¿Qué tres cosas se llevaría a la isla de 'Perdidos'?

-Dos seres humanos que me gustaran y crema solar.

-Debería tener cuidado con los osos polares y el humo negro. Puestos a hacer viajes, ¿con qué personaje de serie emprendería un periplo?

-Con el de Susan Sarandon en 'Feud', viajaría al Hollywood de los años 60.

La muerte de Chanquete

- Cuál ha sido su último atracón... seriéfilo, claro?

-Una serie francesa llamada 'Dix per cent'. Mereció la pena, sí. La recomiendo, pero en el catálogo español de Netflix no se ve. Aprovecho para decir que es una faena que haya series tan interesantes en el catálogo de Netflix de otros países y que no lleguen a España.

-¿Y el título que considera más sobrevalorado?

-Una reciente que no voy a nombrar.

-Bueno, entonces reivindique una que considere infravalorada.

-'London Spy', porque está realmente bien escrita. Es un thriller con personajes muy bien construidos; además, se mete en asuntos muy atrevidos... Es apasionante.

-¿Recuerda una muerte seriéfila que le dejase descolocado?

-La de Chanquete. ¡Yo era un niño pequeño!

-Normal, así seguimos todo, traumatizados. Puestos a imaginar, ¿qué vecino hubiese aguantado menos, a Steve Urkel o a Will Smith en 'El príncipe de Bel Air'?

-A Steve Urkel. Porque soy un superficial y me cae mejor la gente guapa.

-Hablando de guapos, ¿qué haría usted si fuese ingresado en el hospital de 'Anatomía de Grey'?

-Flirtear sin parar. Como ellos.

-¿De qué título recuerda diálogos y frases que a veces cuela en conversaciones?

-De ninguna serie. Eso solo me pasa con algunas películas.

-¿A qué personaje de serie le gustaría parecerse y a cuál cree que se parece?

-Me gustaría parecerme al personaje de Jemima Kirke en 'Girls', pero me parezco al de Lena Dunham.

-Tiene que regalar una serie a Rajoy, ¿cuál escogería?

-No le regalaría nada. Que las pague.

-¿Qué final le decepcionó más?

-Si me decepciona, lo dejo. No llego al final.