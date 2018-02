La sobrecogedora y preciosa historia de Pilar en 'First Dates' La mujer cree en el amor pese a haber todo lo malo de la vida IDEAL.ES Miércoles, 14 febrero 2018, 22:34

'First Dates' se ha propuesto celebrar San Valentín por todo lo alto. Ha demostrado que el programa que busca relaciones entre personas desconocidas, sabe mejor que nadie cómo lograrlo. Porque las historias que ha regalado este 14 de febrero son de esas que causan emoción. Sobre todo la que concierne a Pilar.

La historia de esta mujer ha emocionado a todo el mundo con motivo. A sus 74 años cree en la vida y en el amor con una entereza que sorprende. Pues a su edad, ha vivido casi todo lo malo que el paso del tiempo puede dejar. Perdió a su marido, a dos hijas y ahora ha demostrado no tener ningún problema en amar de verdad.

Porque está enamorada sinceramente de un hombre que padece una enfermedad tan grave que no puede estar en casa. Pero Alejandro, que así se llama él, ha estado junto a ella en 'First Dates' emocionando a los espectadores. Especialmente por un motivo: Pilar no pierde la fe en que Alejandro pueda recuperarse y ambos vivir su historia en un día a día normal.