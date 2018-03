La sincera y dura entrevista de la almeriense Isabel Jiménez a los padres de Gabriel "A nosotros nos ha tocado una hija de la gran puta, me vais a perdonar, pero en este camino nos han tocado millones de personas que le han dado el mejor mensaje de esperanza y humanidad a la gente" IDEAL.ES Miércoles, 14 marzo 2018, 10:19

España ha vivido conmocionada durante estos días tras conocerse el triste final del pequeño Gabriel. Muestra de ello fue el mal trago de la presentadora de ‘Informativos Telecinco’ Isabel Jiménez, quien entrevistó a Patricia y a Ángel durante el lunes, unas 24 horas después de que fuese localizado el cuerpo sin vida. Jiménez es almeriense y tuvo que desplazarse hasta su tierra para llevar a cabo la que probablemente haya sido su conexión más dura.

Notablemente emocionada, la periodista preguntó a los padres del desafortunado crío por su estado emocional. Su padre reconocía tener “un vacío muy grande” e insistía en que su deseo era “tener a Gabriel otra vez con nosotros” algo que “no nos lo puede dar nadie”. Ni tan siquiera esa gente que les ha dado “mucho apoyo y cariño”. El caso de Jiménez no fue el único, la reportera de ‘El programa de AR’ Lucía Valero no pudo terminar su conexión desde la catedral de Almería.

Entre lágrimas, Patricia recordó que “lo mejor es que él ha provocado que haya mucha gente buena y se haya echado a la calle”. “A nosotros nos ha tocado una hija de la gran puta, me vais a perdonar, pero en este camino nos han tocado millones de personas que le han dado el mejor mensaje de esperanza y humanidad a la gente. Esa es la parte que reconforta. No es justo. Si me está viendo alguna vez, donde esté, que se le arranquen las entrañas porque quien tenía que estar aquí es Gabriel y ella tendría que estar allí, donde está él”, sostuvo.

Isabel Jiménez, quien ya se emocionó en directo y dio muestras de tener su corazón “roto”, dijo a los padres que habían sido un ejemplo para toda España. La madre del menor no pudo aguantar el dolor y apostilló que su hijo debía aparecer “como es, bonito y no manchado de esa manera”. “No, no tocaba. No era justo. No lo es”, comentó.