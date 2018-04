Preocupación extrema por Shannen Doherty: sigue luchando contra el cáncer y sus marcadores son altos La actriz creía que ya había superado el cáncer de mama que le descubrieron en 2015 IDEAL Viernes, 6 abril 2018, 11:05

Shannen Doherty, conocida por su papel protagonista en 'Sensación de vivir', ha acudido a unos análisis en los que le han encontrado unos marcadores muy elevados en el escaner tumoral. La actriz deberá seguir peleando para salir del cáncer que le diagnosticaron en 2015.

En 2015, la actriz Shannen Doherty, que ahora tiene 46 años fue diagnosticada con cáncer de pecho. Además, por si el varapalo de la enfermedad no fuera suficiente tuvo problemas con el seguro médico e incluso denunció a sus representantes por mala gestión.

Todo aquello ya pasó y ella misma fue la encargada de anunciar por redes en abril de 2017 que la enfermedad había remitido. Sin embargo, ahora, tras unos nuevos análisis, los doctores han descubierto un repunte en los marcadores en el escáner tumoral. A pesar de ello la intérprete se mantiene positiva.

«Incluso después de este aviso, me mantengo positiva y hago balance de mi vida. Ciertamente, ayuda a poner las cosas en perspectiva y te recuerda lo que has aprendido durante el viaje contra el cáncer [...]. A veces, necesitas un repaso. Como he dicho antes, el cáncer cambia tu vida de maneras que nadie podría imaginar... por cierto, los marcadores altos pueden ser por todo tipo de cosas«.