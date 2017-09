Selena Gomez se somete a un trasplante de riñón Selena Gomez, a la derecha, sujeta la mano de su amiga Francia, que le donó uno de sus riñones. La actriz subió esta fotografía a Instagram. La actriz, que recibió el órgano de una amiga y ya está recuperada,cuenta que necesitaba la cirugía para tratarse el lupus que padece PEDRO MUÑOZ Viernes, 15 septiembre 2017, 09:03

La cantante y actriz Selena Gomez, de 25 años, se ha sometido a un trasplante de riñón para sorpresa de sus 126 millones de seguidores, que se tuvieron que frotar los ojos cuando vieron la emotiva foto que la propia exchica Disney publicó en su perfil de Instagram, donde se la ve en una camilla de hospital agarrando la mano a la donante, Francia Rasia, una amiga de toda la vida. «Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente, estuve pensando si compartir esto con vosotros, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses», dice en su mensaje Selena, que ya está recuperada y rodando en Nueva York bajo las órdenes de Woody Allen. «No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te amo demasiado, hermana», añade.

En 2013 trascendió que Selena sufría de lupus, una enfermedad por la que el sistema inmunitario ataca a las células y tejidos sanos pudiendo dañar las articulaciones, la piel, el cerebro u otros órganos como riñones, pulmones y corazón. «El lupus sigue estando muy mal entendido, pero se están haciendo progresos», añade Selena en el mensaje en el que manda ánimos a los afectados.