Saúl y Eva González vuelven a besarse El finalista y la presentadora, han seguido dando juego hasta el final IDEAL.ES Miércoles, 22 noviembre 2017, 00:13

Han sido la comidilla en esta segunda edición de 'Masterchef'. El gran favorito desde el principio para ganarla, Saúl Craviotto y la presentadora, Eva González, han trascendido los fogones para hacerse protagonistas por cierta tensión que ha llegado incluso hasta la gran final. Pero tensión de la positiva. De la que huele a atracción entre ambos.

En la final ha vuelto a suceder. Si ya hace algunas galas, Saúl y Eva se fundieron en un beso que encantó a los aficionados y seguidores de 'Masterchef Celebrity', en la última entrega de esta edición ha vuelto a pasar. Justo después de que Saúl lograse clasificarse para la finalísima, Eva y él se han dando otro beso.

Aunque el de esta ocasión ha sido más casto y cómico que el anterior, las reacciones no se han hecho esperar. Son muchos los que creen que ambos sí que se sienten atraídos entre sí y que han estado jugando con fuego durante la edición. No en vano, la mujer de Saúl llegó a bromear para dejarle claro a Eva González en la semifinal, que no le importaba el beso pero que le diese a su marido Cayetano Rivera.