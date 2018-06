Sara Carbonero hace una inesperada confesión y desvela sus momentos más duros

Sara Carbonero, la que fuera conocida periodista de Mediaset y actual pareja de Iker Casillas, ha concedido recientemente una entrevista para 'Harpers Bazaar', en la que ha hecho una inesperada confesión. Ante una de las preguntas del medio, la comunicadora ha afirmado haber sido «víctima del 'bullying' en las redes sociales», relatando cómo le afectó aquello.

No cabe duda de que Sara Carbonero es toda una 'influencer' en redes sociales. No en vano, en Instagram suele anunciar prendas que se convierten en tendencia al instante, como ocurrió con su último bikini. Sin embargo, para la periodista no todo son alegrías y buenos momentos en Internet.

Para visibilizar este problema, Sara Carbonero ha afirmado a 'Harpers Bazaar' que «sufrí en las redes sociales abuso y críticas negativas, es decir, bullying digital», reflexionando además sobre ello en sus siguientes palabras.

«Ese es mi caso, pero creo que, en general, no hay que callarse. Y si conocemos algún caso en nuestro entorno hay que ayudar, ser empáticos y apoyar», ha afirmado la televisiva, animando a los usuarios a denunciar los casos de abuso que puedan verse.