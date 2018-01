El 'Sapoconcho' pudo con Cepeda en la Gala 9 de OT

La gala de anoche prometía ser dura, cada vez quedan menos concursantes y la calidad aumenta semana tras semana. La primera de las incognitas era saber cuál sería el que abandonaría la Academia esta semana: Roi o Cepeda.

Amaia I de España

Antes de eso tuvieron lugar las actuaciones, algunas increíbles como la de Amaia. La cantante de Pamplona que ya era denominada "Amaia I de España" se coronó con la canción 'Shake it out' de Florence + The Machine. Las redes la hicieron trending topic y todo gracias a su cambio de registro y a su actuación en solitario con solo su voz y un micrófono.

Más de 6 millones de votos

Cuando acabó la música comenzó el drama. Roberto tenía que anunciar quién sería el que abandonaría la Academia y justo en el momento de más tensión el programa se fue a publicidad. Una situación parecida ya pasó en Telecinco durante la emisión de 'Frozen'.

Tras la pausa Roberto Leal anunció que el que tenía que abandonar la Academia era Cepeda. Tras 5 galas como nominado, en las que había ganado todas las votaciones contra sus compañeros, no pudo vencer a Roi (o 'Sapoconcho' como se le llama desde la broma de la tortuga en gallego). Roi venció con un 73%, un porcentaje muy elevado para las cifras que se habían manejado hasta el momento.

Las dos semanas de vacaciones se saldaban con más de 6 millones de votos y con Cepeda como expulsado. Un Cepeda al que los usuarios de Forocoches planeaban llevar a Eurovisión.

Aitana favorita entre lágrimas

Una de las más afectadas por la expulsión de Cepeda era Aitana que rompió el corazón a todos los telespectadores con sus lágrimas. Sin embargo, el disgusto no fue tan grande cuando descubrió que había sido elegida como la favorita del público. Venció a Amaia y a Alfred que eran los otros dos con más votos del público.

Despedida #Aiteda



Aitana “te voy a echar mucho de menos, de verdad, no quiero que te vayas, porfa Luis, por favor”



Anclada a él y llorando a mares. Luis ha tenido que volver a por ella después de despedirse de Roi 💔



Estoy rota. Cuidad a mi niña. #OTGala9pic.twitter.com/MT3YsuzrNp — Nhoa 💡 (@AlwaysNhoa) 3 de enero de 2018

Nerea o Agoney, uno deberá irse

Y tras el relax regresó el drama. El jurado nominó a Alfred, Míriam, Nerea y Agoney. Los profesores de la Academia salvaron a Míriam y los compañeros salvaron a Alfred. Así, finalmente, Nerea y Agoney, amigos inseparables desde el comienzo del programa, serán los dos nominados de esta semana y uno de los dos abandonará la Academia en la próxima Gala.